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Сегодня, 12:25

В «Ростове» сообщили, что в ближайшее время примут решение по будущему Глушакова

Константин Белов
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

37-летний игрок проводит зимние сборы с командой Валерия Карпина, а 2 февраля принял участие в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

«В ближайшее время «Ростов» примет решение — подписывать контракт с Глушаковым или нет. На данный момент мы не обсуждали с Денисом детали соглашения», — сказал Рыскин «СЭ».

30 января Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком». Полузащитник выступал за команду второй лиги с сентября 2023 года. Он провел 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Динамо – Локомотив
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