В «Ростове» сообщили, что в ближайшее время примут решение по будущему Глушакова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

37-летний игрок проводит зимние сборы с командой Валерия Карпина, а 2 февраля принял участие в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

«В ближайшее время «Ростов» примет решение — подписывать контракт с Глушаковым или нет. На данный момент мы не обсуждали с Денисом детали соглашения», — сказал Рыскин «СЭ».

30 января Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком». Полузащитник выступал за команду второй лиги с сентября 2023 года. Он провел 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.