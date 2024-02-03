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Сегодня, 12:30

Ежов — о переходе в Европу: «Люблю АПЛ. Но не сказал бы, что хочу отсюда сбежать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов в разговоре с «СЭ» назвал любимую футбольную лигу.

— А есть ли какой-то чемпионат, в который хотелось бы перейти?

— Однозначно АПЛ, но, чтобы туда перейти, нужно быть на абсолютно другом уровне, не на моем (смеется). Люблю АПЛ, но так-то меня все в России устраивает. Но не сказал бы, что хочу отсюда сбежать и так далее. Все потрясающе.

— Сейчас Клопп уходит, про Артету тоже писали... Можно с Игорем Витальевичем (Осинькиным. — Прим. «СЭ») заскочить.

— Ну если так получится, я только за (улыбается). Мне Игорь Витальевич наберет, если что.

— За какой командой больше следите?

— Я на самом деле, к сожалению, болельщик «Арсенала». Тяжело это все. Но, как говорится, любимую команду не выбираем.

ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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Источник: ФИФА обязала Норманна выплатить 2,9 миллиона евро за разрыв контракта с «Ростовом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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