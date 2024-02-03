Ежов — о переходе в Европу: «Люблю АПЛ. Но не сказал бы, что хочу отсюда сбежать»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов в разговоре с «СЭ» назвал любимую футбольную лигу.

— А есть ли какой-то чемпионат, в который хотелось бы перейти?

— Однозначно АПЛ, но, чтобы туда перейти, нужно быть на абсолютно другом уровне, не на моем (смеется). Люблю АПЛ, но так-то меня все в России устраивает. Но не сказал бы, что хочу отсюда сбежать и так далее. Все потрясающе.

— Сейчас Клопп уходит, про Артету тоже писали... Можно с Игорем Витальевичем (Осинькиным. — Прим. «СЭ») заскочить.

— Ну если так получится, я только за (улыбается). Мне Игорь Витальевич наберет, если что.

— За какой командой больше следите?

— Я на самом деле, к сожалению, болельщик «Арсенала». Тяжело это все. Но, как говорится, любимую команду не выбираем.