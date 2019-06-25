Источник: Фарфан может пропустить 6-8 месяцев

Срок восстановления нападающего сборной Перу и "Локомотива" Джефферсона Фарфана может составить от 6 до 8 месяцев, сообщает El Comercio. Он получил травму левого колена. Ранее сообщалось, что он пропустит остаток Кубка Америки, и ему необходима операция.

Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A. Ее соперником в плей-офф станет сборная Чили или Уругвая.

34-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Локо" и забил девять мячей при пяти голевых передачах.

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