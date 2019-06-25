02:06 | Футбол — РПЛ

Источник: Фарфан может пропустить 6-8 месяцев

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Срок восстановления нападающего сборной Перу и "Локомотива" Джефферсона Фарфана может составить от 6 до 8 месяцев, сообщает El Comercio. Он  получил травму левого колена. Ранее сообщалось, что он пропустит остаток Кубка Америки, и ему необходима операция.

Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A. Ее соперником в плей-офф станет сборная  Чили или Уругвая.

34-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Локо" и забил девять мячей при пяти голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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