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Источник: «Дженоа» интересуется Шомуродовым

10:10
Элдор Шомуродов и Валерий Карпин. Фото sports.uz
Элдор Шомуродов и Валерий Карпин. Фото sports.uz
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Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter, интерес к форварду сборной Узбекистана проявляет «Дженоа». Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро, причем переход уже практически завершен.

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и ни разу не отличился. Также на его счету гол в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой игре Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся с 29 февраля 15 матчей подряд.

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