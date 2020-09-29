Источник: «Дженоа» интересуется Шомуродовым

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter, интерес к форварду сборной Узбекистана проявляет «Дженоа». Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро, причем переход уже практически завершен.

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и ни разу не отличился. Также на его счету гол в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой игре Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся с 29 февраля 15 матчей подряд.