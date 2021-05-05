Агент: «Мирзов вернется в «Спартак», там уже дождемся развязки»

Александр Клюев, агент полузащитника Резиуана Мирзова, рассказал «СЭ» о будущем футболиста, который сейчас выступает за «Химки» на правах аренды.

«У нас год контракта со «Спартаком». После окончания арендного соглашения с «Химками» Резиуан вернется в «Спартак». И там уже новый тренер будет определять нужен ему Мирзов или нет. У «Химок» есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера «Спартака». Мы держим контакты с Дмитрием Поповым (спортивный директор «Спартака», — прим «СЭ»). Мы ждем развязки», — сказал Клюев «СЭ».

Клюев также отметил, что Резиуан Мирзов хочет поиграть за сборную.

«Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за «Химки», хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим», — добавил Клюев.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Химки» 22 игры, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

(Артем Бухаев)