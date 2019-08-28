Источник: ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»

В сферу интересов ЦСКА попал центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа, сообщает Telegram-канал комментатора Нобеля Арустамяна.

Отмечается, что Гогуа и его представители уже уведомили «Тамбов» о том, что игрок намерен покинуть клуб. По информации «СЭ» не исключено, что о трансфере объявят уже сегодня.

Контракт 25-летнего защитника с тамбовским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.

В составе «Тамбова» он сыграл в 5 матчах, в которых забил 2 гола. Всего на клубном уровне он провел 81 матч, в которых забил 6 голов и отдал две голевых передачи.