Источник: «Балтика» заключила соглашение с «Унион Турага» по трансферу Мурида

«Балтика» достигла окончательного соглашения с клубом из Марокко «Унион Турага» о трансфере полузащитника Аймана Мурида, сообщает Africafoot.

По информации источника, первоначальное предложение калининградской команды о покупке игрока за 900 тысяч долларов было отклонено. Сторонам удалось прийти к соглашению после того, как «Балтика» увеличила сумму сделки до 1,1 миллиона долларов.

Отмечается, что контракт уже подписан, однако Мурид присоединится к российскому клубу после 30 июня, поскольку в марокканской команде рассчитывают на его помощь в Кубке.

В сезоне-2024/25 полузащитник принял участие в 30 матчах за «Унион Турагу», забив один гол и сделав четыре результативные передачи.