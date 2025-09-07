Источник: ЦСКА сделал предложение о переходе хавбека «Бока Хуниорс» Сенона

ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» о трансфере полузащитника Кевина Сенона, сообщает журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова.

По данным источника, на 24-летнего аргентинца претендует также «Олимпиакос».

Контракт игрока действует до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость флангового хавбека в 9 миллионов евро.

Сенон играет за «Бока Хуниорс» с 2024 года. За это время он провел 72 матча, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.