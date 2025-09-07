Хлусевич назвал тренера, который жестче всех в карьере следил за его питанием

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал «СЭ» о том, какой тренер больше всего следил за его питанием.

«Наверное, Карпин больше всего в сборной ограничивал. Это касается его запретов на сахар», — сказал Хлусевич «СЭ».

Хлусевич провел пять матчей за сборную России под руководством Карпина, сделал одну результативную передачу и получил одну желтую карточку. В последний раз футболист вызывался в национальную команду в сентябре 2024 года.

В сезоне-2025/26 Хлусевич провел 6 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил гол.