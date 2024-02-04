Источник: «Балтика» активировала опцию выкупа Капленко из «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко станет игроком «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, сумма выкупа составила 1,6 миллиона евро. В ближайшее время 24-летний белорус прибудет в расположение калининградцев для прохождения медосмотра.

Капленко выступает за «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.