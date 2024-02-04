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Сегодня, 09:12

Источник: «Балтика» активировала опцию выкупа Капленко из «Оренбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко станет игроком «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, сумма выкупа составила 1,6 миллиона евро. В ближайшее время 24-летний белорус прибудет в расположение калининградцев для прохождения медосмотра.

Капленко выступает за «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

Источник: https://t.me/karpinside/30365
Кирилл Капленко
Футбол
ФК Балтика
ФК Оренбург
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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