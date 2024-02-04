Член наблюдательного совета «Твенте» подал в отставку из-за перехода Угальде в «Спартак»

«Твенте» объявил об уходе члена наблюдательного совета клуба Джона Бирлинга.

Бирланг также работает в Национальном олимпийском комитете (НОК) Нидерландов и участвует в определении условий для участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«По мнению Бирлинга, продажа Манфреда Угальде в московский «Спартак» несовместима с принципами НОК Нидерландов и с его собственными принципами. Поэтому он решил уйти со своего поста», — сказано на официальном сайте нидерландского клуба.

Сообщается, что Бирлинг планировал покинуть команду летом, но решил форсировать процесс из-за трансфера футболиста в российский клуб.

«Спартак» 29 января объявил о переходе Угальде из «Твенте». 21-летний костариканец подписал контракт на 4,5 года. Он будет выступать за красно-белых под 9-м номером.

Форвард играл за «Твенте» с 2021 года. В текущем сезоне он успел провести за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.