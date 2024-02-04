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Член наблюдательного совета «Твенте» подал в отставку из-за перехода Угальде в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль и Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

«Твенте» объявил об уходе члена наблюдательного совета клуба Джона Бирлинга.

Бирланг также работает в Национальном олимпийском комитете (НОК) Нидерландов и участвует в определении условий для участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«По мнению Бирлинга, продажа Манфреда Угальде в московский «Спартак» несовместима с принципами НОК Нидерландов и с его собственными принципами. Поэтому он решил уйти со своего поста», — сказано на официальном сайте нидерландского клуба.

Сообщается, что Бирлинг планировал покинуть команду летом, но решил форсировать процесс из-за трансфера футболиста в российский клуб.

«Спартак» 29 января объявил о переходе Угальде из «Твенте». 21-летний костариканец подписал контракт на 4,5 года. Он будет выступать за красно-белых под 9-м номером.

Форвард играл за «Твенте» с 2021 года. В текущем сезоне он успел провести за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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