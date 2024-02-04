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4 февраля, 09:35

Наумов рассказал о переходе Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал о переходе полузащитника Дмитрия Торбинского из «Спартака» в стан железнодорожников.

«Самый недооцененный футболист в истории «Локомотива»? Вот я считал, что когда к нам из «Спартака» пришел Дима Торбинский, то он был недооценен. У него было в «Спартаке» не все хорошо. Хочу отметить, что при переходе дело было не в финансах, он даже не ставил вопрос о зарплате. Я его спрашивал, с чем связан скандал в «Спартаке», он сказал, что ему недоставало игрового времени, он попросил его увеличить, произошел конфликт, из-за которого ему пришлось уйти. Это вообще интересный и своеобразный парень. Сейчас он живет в Америке, у него своя школа. У Торбинского была не очень большая зарплата в «Локомотиве», но через год работы я его пригласил и предложил зарплату повыше, причем солидно выше. Он был так удивлен и говорит: «Я же не просил. Зачем вы на это идете?». Я ответил, что вижу работу, чего он добился, поэтому зарплата должна быть выше. Он так бился на поле, что мы диву давались, как он отдается футболу. Но травм непростых было много. Считаю, Торбинского нельзя называть предателем, как делали это фанаты «Спартака». Нельзя было на него такой ярлык вешать. Болельщики не знают всей ситуации. Если бы Торбинский сам что-то говорил, но у него никакой корысти не было, просто хотел играть. Из «Локомотива» он потом попал в сборную России и забил победный гол Нидерландам на чемпионате Европы», — приводит слова Наумова Legalbet.

Торбинский выступал за «Спартак» с 2002 по 2007 год. В составе «Локомотива» он играл с 2008 по 2013 год.

Источник: https://legalbet.ru/news/nelzya-nazivat-ego-predatelem-delo-bilo-ne-v-zarplate/
Дмитрий Торбинский
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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