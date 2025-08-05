Семин: «Все проблемы «Спартака» — эмоционального характера. Нужно прийти в спокойное состояние»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Все проблемы «Спартака» эмоционального характера. Они очень хотят, не все получается — команда нервничает. Нужно прийти в спокойное состояние, акцентироваться только на футболе, не на судьях и обстоятельствах. Еще есть время, чтобы вести борьбу за регалии и места в РПЛ. Эмоциональность переходит от тренера? Это возможно. Эмоциональность лучше, чем безразличие, но всегда нужен баланс во всем», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» набрал 4 очка после 3 туров и занимает 11-е место в таблице РПЛ.