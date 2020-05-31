Источник: Антон Миранчук избежал серьезной травмы
18:25
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук избежал серьезной травмы, у 24-летнего российского футболиста диагностирован ушиб, сообщается в Telegram-канале «Футбольный Биги».
По информации источника, обследование не выявило серьезных повреждений стопы, которые бы помешали хавбеку принять участие в доигровке чемпионата России.
Ранее появилась информация, что Антон Миранчук из-за повреждения может пропустить около месяца.
В сезоне-2019/20 полузащитник провел 12 матчей за железнодорожников, забил два гола и сделал одну результативную передачу. РПЛ возобновится 21 июня. В чемпионате России осталось доиграть 8 туров.
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