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Источник: Антон Миранчук избежал серьезной травмы

18:25
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук избежал серьезной травмы, у 24-летнего российского футболиста диагностирован ушиб, сообщается в Telegram-канале «Футбольный Биги».

По информации источника, обследование не выявило серьезных повреждений стопы, которые бы помешали хавбеку принять участие в доигровке чемпионата России.

Ранее появилась информация, что Антон Миранчук из-за повреждения может пропустить около месяца.

В сезоне-2019/20 полузащитник провел 12 матчей за железнодорожников, забил два гола и сделал одну результативную передачу. РПЛ возобновится 21 июня. В чемпионате России осталось доиграть 8 туров.

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