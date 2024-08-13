Источник: АЕК отклонил предложение «Зенита» в размере 17 миллионов евро за форварда Гарсию

«Зенит» предлагал за нападающего греческого АЕКа Леви Гарсию 17 миллионов евро, сообщает Sport24.

По данным источника, афинский клуб отказался от продажи. В АЕКе готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов евро за футболиста.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 3 матча за АЕК, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Рыночная стоимость игрока составляет 13 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.