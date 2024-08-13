Нападающий «Спартака» Жозе работает с диетологами, чтобы набрать форму

Форвард «Спартака» Виллиан Жозе работает с диетологами, чтобы как можно быстрее набрать форму. Об этом сообщает Legalbet.

Ранее стало известно, что Жозе прибыл в расположение московского клуба с лишним весом.

32-летний футболист перешел в «Спартак» из «Бетиса» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец сыграл 32 минуты в составе красно-белых.