Исполком РФС рассмотрит регламент оставшейся части чемпионата России 9 июня

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором рассмотрят регламент оставшейся части чемпионата России-2019/20, пройдет 9 июня по видеосвязи, сообщает пресс-служба РФС.

Повестка исполкома по поводу чемпионата России включает в себя рассмотрение следующих вопросов:

— Регламент «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России и Кубка России сезона-2019/20»

— Календари всероссийских соревнований по футболу (чемпионат и Кубок России)

— О внесении изменений в регламент Кубка России сезона-2019/20 в части определения «хозяев полей» в матчах 1/4 и 1/2 финала

— О внесении изменений в дисциплинарный регламент РФС

Кроме этого, исполком рассмотрит вопросы «О досрочном завершении отдельных спортивных соревнований по виду спорта «футбол» и утверждении их итогов», «Об утверждении сроков регистрационных периодов спортивного сезона-2020/21 и изменении дат спортивных сезонов-2019/20 и 2020/21».