Исполком РФС предложил отчетной конференции исключить из членов союза "Амкар" и принять "Рубин"

В Москве состоялось очередное заседание Исполкома РФС. По его итогам, как сообщает официальный сайт организации, было предложено исключить из союза пермский "Амкар" и принять в него казанский "Рубин".

На сайте указаны следующие вопросы, которые обсуждались на заседании:

- одобрить новую редакцию Устава РФС и направить ее на утверждение очередной отчетной Конференции РФС 28 мая 2019 года.

- предложить очередной отчетной Конференции РФС исключить из членов РФС следующие юридические лица, как не соответствующие требованиям, предъявляемым к членам РФС:

- Общественная организация г. Перми "Футбольный клуб "Амкар";

- Московская областная региональная общественная организация "Футбольный клуб "Россиянка";

- Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Днепр";

- Некоммерческое партнерство "Футбольный клуб "Смена".

- предложить очередной отчетной Конференции РФС принять в члены РФС следующие юридические лица:

- Пермская региональная общественная организация "Женский футбольный клуб "Звезда-2005";

- Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Рубин";

- Автономная некоммерческая организация "Футбол-Хоккей".

- утвердить изменение годовой сметы (бюджета) РФС на 2019 год и направить ее в новой редакции на одобрение очередной отчетной Конференции РФС 28 мая 2019 года;

- исключить из проекта повестки дня очередной Конференции РФС 2019 года вопрос "О довыборах в Исполком РФС";

- утвердить Регламент Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2019-2020 годов;

- утвердить Регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РФПЛ и ФНЛ сезона 2018-2019 годов;

- утвердить Регламент Первенства России по футболу молодежных (U-19) команд сезона 2019-2020 годов;

- принять к сведению информацию о ходе подготовки и проведения Юношеской футбольной лиги (U-17) сезона 2019/2020 годов;

- утвердить составы отдельных постоянных комитетов РФС.

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