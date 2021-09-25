Семак: «Надо более хладнокровно играть в чужой штрафной, чтобы в концовке было поспокойнее»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
— К сожалению, первыми пропустили. Пришлось большие усилия приложить, чтобы победить. Не хватало легкости, свежести. Матч сложился тяжело. Много контролировали мяч, но создали моментов меньше, чем обычно. Были опасные быстрые атаки. Ну и был момент в концовке у наших ворот, который на наше счастье соперник не реализовал. Надо было более хладнокровно играть в чужой штрафной площади, чтобы в концовке было поспокойнее.
— Каков был план на игру?
— Мы предполагали, что соперник будет низко обороняться. Нам сложно было вскрывать оборону. Перестроившись, мы хотели добавить еще одного игрока в атаку, передвинуть Кузяева повыше. Не хватало динамики. В перерыве мы заменили Далера, так как у него была желтая карточка — перестраховались, выпустили Ерохина. Потом мы вернулись в привычную схему, чтобы понадежнее действовать при быстрых контратаках соперника.
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