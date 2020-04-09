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Хавбек ЦСКА Сигурдссон на русском языке обратился к болельщикам

17:49
Арнор Сигурдссон. Фото instagram.com
Арнор Сигурдссон. Фото instagram.com
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон опубликовал новую фотографию в Instagram. 20-летний исландский футболист обратился к болельщикам, призвав их бережно относиться к своему здоровью во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Берегите себя. Все это закончится. Давайте держаться вместе и оставайтесь дома. Надеюсь увидеть вас как можно скорее», — подписал фото 20-летний Сигурдссон на русском языке.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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