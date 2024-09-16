Махачев: «Я сто процентов играю в футбол лучше Хабиба»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что играет в футбол лучше Хабиба Нурмагомедова.

«Кто круче в футболе: я или Хабиб? Если говорить про футбольную историю, то Хабиб намного круче меня ее знает, но играю я сто процентов лучше!» — сказал Махачев «СЭ».

Ислам Махачев нанес символический удар по мячу перед матчем махачкалинского «Динамо» против «Спартака» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 9 очками после 8 туров.