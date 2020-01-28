Иржи Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик поделился ожиданиями от выступления форварда Николая Комличенко в «Динамо».

— Ожидал, что Комличенко переберется в Россию, — приводит слова Ярошика «Известия». — Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал. Думаю, переезд в «Динамо» — хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера.