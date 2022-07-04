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Гус Тил — о переходе в ПСВ: «Хочу выигрывать трофеи с командой»

Гус Тил прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гус Тил.
Фото ФК ПСВ.

Полузащитник Гус Тил прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ.

«Я провел беседу с главным тренером ПСВ. После нее я понял, что клуб во мне действительно заинтересован. Это и убедило меня согласиться на переход. Я хочу выигрывать трофеи с командой.

Был польщен, когда впервые узнал об интересе со стороны «ПСЖ». Это очень амбициозной проект. К тому же, я смогу обрести стабильное место в команде. С нетерпением жду нового вызова в своей карьере", — цитирует Тила сайт ПСВ.

По информации «СЭ», «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тила в ПСВ 4 миллиона евро.

Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

Гус Тил
ФК ПСВ
ФК Спартак (Москва)
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