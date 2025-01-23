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Сегодня, 18:00

Семин считает, что Клаудиньо в нынешней форме не станет потерей для «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал переход Клаудиньо из петербургского «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

Сумма трансфера 27-летнего бразильца составила 20 миллионов евро.

«Клаудиньо — это несерьезная потеря для «Зенита». Они найдут ему замену. Клаудиньо играл не так, как раньше. «Зенит» принял правильное решение, потому что той самоотдачи и прекрасной игры этого футболиста, какую он показывал раньше, мы не видели. Тем более петербуржцам сделали хорошее финансовое предложение», — сказал Семин «РБ Спорт».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, он провел за команду 104 игры, забил 21 гол и сделал 26 голевых передач. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны.

По итогам сезона-2021/22 бразильца признали лучшим футболистом РПЛ. В феврале 2023 года игрок получил российское гражданство.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
Юрий Семин
ФК Зенит
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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