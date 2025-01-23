Семин считает, что Клаудиньо в нынешней форме не станет потерей для «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал переход Клаудиньо из петербургского «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

Сумма трансфера 27-летнего бразильца составила 20 миллионов евро.

«Клаудиньо — это несерьезная потеря для «Зенита». Они найдут ему замену. Клаудиньо играл не так, как раньше. «Зенит» принял правильное решение, потому что той самоотдачи и прекрасной игры этого футболиста, какую он показывал раньше, мы не видели. Тем более петербуржцам сделали хорошее финансовое предложение», — сказал Семин «РБ Спорт».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, он провел за команду 104 игры, забил 21 гол и сделал 26 голевых передач. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны.

По итогам сезона-2021/22 бразильца признали лучшим футболистом РПЛ. В феврале 2023 года игрок получил российское гражданство.