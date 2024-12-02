Нападающий «Химок» Садыгов: «Артига не говорил команде, что его уберут»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопрос «СЭ» о работе с главным тренером Франком Артигой.

«Артига не говорил команде, что его уберут. Команда бьется за тренера? Вы же видите результат, выиграли с «Локомотивом». Готовимся к каждой игре, стараемся. Делаем выводы из прошлых игр», — сказал Садыгов «СЭ».

После 17 матчей «Химки» занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 16 очков.