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Кутепов назвал идеального тренера для «Спартака»

Александр Абустин
корреспондент
Илья Кутепов, Георгий Джикия и Николай Рассказов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» объяснил, кого считает идеальным тренером для красно-белых.

— А кто идеальный тренер для «Спартака» прямо сейчас?

— Мне на ум приходит Клаудио Раньери.

— Он же закончил карьеру.

— Почему бы не вернуться? Даже взять тот же «Лестер», он эту команду сделал чемпионом. Потом он работал в «Роме». Мне его работа в каждом клубе очень симпатизирует: его подход, видение. Думаю, что он подошел бы «Спартаку». То есть его опыт, спокойствие, уверенность. Никогда не видел, чтобы он прыгал по бровке. Футболисты же тоже это чувствуют. Даже еще с детства: при неправильном действии на поле ты оглядываешься на тренера, видишь, что он спокоен, и автоматически у тебя появляется уверенность. Так было с Черчесовым на чемпионате мира. Он был как стержень. Ты видишь, что человек уверен, и это все передается игрокам.

Илья Кутепов.«Когда мы стали чемпионами, я сидел в тапочках на диване». Кутепов — о «Спартаке», деньгах и новой жизни

Раньери известен по работе в «Кальяри», «Ювентусе», «Наполи», «Фиорентине», «Интере», «Монако», «Челси», «Фулхэме» и других командах. В 2024-2025 годах специалист тренировал «Рому». В настоящее время 73-летний итальянец является советником правления в римском клубе.

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Илья Кутепов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Клаудио Раньери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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