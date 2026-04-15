Кутепов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» объяснил, кого считает идеальным тренером для красно-белых.



— А кто идеальный тренер для «Спартака» прямо сейчас?

— Мне на ум приходит Клаудио Раньери.

— Он же закончил карьеру.

— Почему бы не вернуться? Даже взять тот же «Лестер», он эту команду сделал чемпионом. Потом он работал в «Роме». Мне его работа в каждом клубе очень симпатизирует: его подход, видение. Думаю, что он подошел бы «Спартаку». То есть его опыт, спокойствие, уверенность. Никогда не видел, чтобы он прыгал по бровке. Футболисты же тоже это чувствуют. Даже еще с детства: при неправильном действии на поле ты оглядываешься на тренера, видишь, что он спокоен, и автоматически у тебя появляется уверенность. Так было с Черчесовым на чемпионате мира. Он был как стержень. Ты видишь, что человек уверен, и это все передается игрокам.

Раньери известен по работе в «Кальяри», «Ювентусе», «Наполи», «Фиорентине», «Интере», «Монако», «Челси», «Фулхэме» и других командах. В 2024-2025 годах специалист тренировал «Рому». В настоящее время 73-летний итальянец является советником правления в римском клубе.

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