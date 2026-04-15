Кутепов — о московском метро: «Езжу раз в неделю, и даже нравится, сейчас там стало очень комфортно, чисто и удобно»
Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал, как передвигается в метро.
— Когда в последний раз спускались в метро?
— Кстати, о метро. У меня есть карта «Тройка»! Мы со старшим сыном раз в неделю стабильно катаемся на его тренировки на метро. Сейчас оно стало очень комфортным, чистым, удобным. Не вижу проблем прокатиться, мне даже нравится. Старшему сыну, кстати, тоже. Он говорит: «Папа, давай сегодня на метро поедем». Я отвечаю: «А давай». Оставляем машину около станции, садимся и едем. Дочка тоже хочет кататься. Я ей говорю: «Не вопрос». Дети должны видеть все аспекты жизни, а не думать, что если ты живешь в хорошем доме, то сразу будет машина, комфортные условия. Все это не дается просто за красивую улыбку. Они должны понимать, что есть люди, которые каждый день сводят концы с концами, и все это не просто так. Поэтому про метро ничего плохого не могу сказать. Там сейчас так чисто и аккуратно, особенно если кататься по кольцу. И все это за 75 рублей. Я бензина больше сожгу, пока туда и обратно съезжу. Так что это еще и выгодно!
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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