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15 апреля, 09:30

Кутепов — о московском метро: «Езжу раз в неделю, и даже нравится, сейчас там стало очень комфортно, чисто и удобно»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал, как передвигается в метро.

— Когда в последний раз спускались в метро?

— Кстати, о метро. У меня есть карта «Тройка»! Мы со старшим сыном раз в неделю стабильно катаемся на его тренировки на метро. Сейчас оно стало очень комфортным, чистым, удобным. Не вижу проблем прокатиться, мне даже нравится. Старшему сыну, кстати, тоже. Он говорит: «Папа, давай сегодня на метро поедем». Я отвечаю: «А давай». Оставляем машину около станции, садимся и едем. Дочка тоже хочет кататься. Я ей говорю: «Не вопрос». Дети должны видеть все аспекты жизни, а не думать, что если ты живешь в хорошем доме, то сразу будет машина, комфортные условия. Все это не дается просто за красивую улыбку. Они должны понимать, что есть люди, которые каждый день сводят концы с концами, и все это не просто так. Поэтому про метро ничего плохого не могу сказать. Там сейчас так чисто и аккуратно, особенно если кататься по кольцу. И все это за 75 рублей. Я бензина больше сожгу, пока туда и обратно съезжу. Так что это еще и выгодно!

Илья Кутепов.«Когда мы стали чемпионами, я сидел в тапочках на диване». Кутепов — о «Спартаке», деньгах и новой жизни

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Илья Кутепов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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