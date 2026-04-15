Кутепов: «Когда Черчесов вызывал к себе, ты никогда не знал: похвалит тебя или прибьет»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с тренерами в своей карьере.



— В вашей карьере были тренеры, которые могли также избегать контакта с вами?

— Нет. Даже если с кем-то возникали разногласия, то мы садились и разговаривали. Кононов, Тедеско, Черчесов... У Станислава Саламовича вообще индивидуальный подход к этому. Он никогда игрока не отчитывал на публике. Мог высказать что-то индивидуально, но при всех такого не было никогда. Показательную порку не устраивал, но все знали, что там, в личном разговоре, ты можешь получить. Если ты накосячил, получишь свою порцию всегда.

— Когда Черчесов вызывал к себе, что испытывали?

— Тут не знаешь: похвалят либо прибьют! Надеешься на лучшее, но готовишься к худшему. Когда приходил и понимал, что диалог в позитивном ключе, то выдыхал.