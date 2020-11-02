РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Илья Геркус: «Обоймы у «Зенита» нет, селекция последних лет не придала составу глубины»

11:17
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре «Зенита».

— Жертвой тяжелого графика, как ни странно выглядит «Зенит», — написал Геркус в Telegram-канале. — Он загнал своих лидеров уже к третьему матчу Лиги чемпионов и позволил конкурентам догнать себя в чемпионате. Оказалось, что обоймы у «Зенита» нет, селекция последних лет не придала составу глубины, на дистанции начались проблемы. К внутренним проблемам добавляется тяжелый внешний информационный фон. «Зенит» теряет сторонников, ряды его недоброжелателей множатся. Его победы общественность не впечатляют, а поражения вызывают волны критики, переходящие в цунами. Проверка на прочность.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир