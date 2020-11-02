Илья Геркус: «Обоймы у «Зенита» нет, селекция последних лет не придала составу глубины»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре «Зенита».

— Жертвой тяжелого графика, как ни странно выглядит «Зенит», — написал Геркус в Telegram-канале. — Он загнал своих лидеров уже к третьему матчу Лиги чемпионов и позволил конкурентам догнать себя в чемпионате. Оказалось, что обоймы у «Зенита» нет, селекция последних лет не придала составу глубины, на дистанции начались проблемы. К внутренним проблемам добавляется тяжелый внешний информационный фон. «Зенит» теряет сторонников, ряды его недоброжелателей множатся. Его победы общественность не впечатляют, а поражения вызывают волны критики, переходящие в цунами. Проверка на прочность.