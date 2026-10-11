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Ахмат — Балтика: стартовые составы команд на матч 10 тура РПЛ 11 октября 2026

«Ахмат» и «Балтика» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Балтики» на матч 10-го тура чемпионата России.

Игра состоится 11 октября на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Садулаев, Силва, Касинтура, Ромао, Конате.

Запасные: Мицаев, Кистенев, Сидоров, Ндонг, Щетинин, Пряхин, Келиано, Гаджиев, Эльбердов, Максути, Касаджиков.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Бевеев, Муйоколо, Беликов, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Максим Петров, Оффор.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Андерсон, Рядно, Ива, Мендель, Ковач, Поспелов, Порохов, Голенков, Хиль.

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Балтика

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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