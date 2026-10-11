«Ахмат» и «Балтика» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Балтики» на матч 10-го тура чемпионата России.

Игра состоится 11 октября на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Садулаев, Силва, Касинтура, Ромао, Конате.

Запасные: Мицаев, Кистенев, Сидоров, Ндонг, Щетинин, Пряхин, Келиано, Гаджиев, Эльбердов, Максути, Касаджиков.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Бевеев, Муйоколо, Беликов, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Максим Петров, Оффор.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Андерсон, Рядно, Ива, Мендель, Ковач, Поспелов, Порохов, Голенков, Хиль.

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)

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