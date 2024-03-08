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8 марта, 15:57

ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря дублю Роши Акинфеев отразил пенальти

Дубль Роши помог ЦСКА победить «Крылья Советов»
Руслан Минаев
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«Крылья Советов» — ЦСКА.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

У армейцев дубль оформил защитник Виллиан Роша — бразилец забил на первых минутах обоих таймов.

На 86-й минуте игрок самарцев Франко Ороско не реализовал пенальти — одиннадцатиметровый отразил Игорь Акинфеев.

ЦСКА прервал серию из 7 выездных матчей без побед в РПЛ: 5 ничьих и 2 поражения. До этого армейцы последний раз побеждали «Ахмат» (3:2) во 2-м туре РПЛ в июле 2023-го.

Команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на 8-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
ЦСКА

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
30
89
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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