ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря дублю Роши Акинфеев отразил пенальти

ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

У армейцев дубль оформил защитник Виллиан Роша — бразилец забил на первых минутах обоих таймов.

На 86-й минуте игрок самарцев Франко Ороско не реализовал пенальти — одиннадцатиметровый отразил Игорь Акинфеев.

ЦСКА прервал серию из 7 выездных матчей без побед в РПЛ: 5 ничьих и 2 поражения. До этого армейцы последний раз побеждали «Ахмат» (3:2) во 2-м туре РПЛ в июле 2023-го.

Команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на 8-й строчке.