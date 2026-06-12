Дуглас Сантос: «Бразилия будет бороться за шестой Кубок мира»

Капитан «Зенита» и игрок сборной Бразилии Дуглас Сантос в авторской колонке для «СЭ» оценил шансы национальной команды на чемпионате мира-2026.

«Бразилия всегда обладала отменным подбором игроков. Сейчас у нас есть талант, опыт и футболисты, привыкшие к важным и ответственным матчам. Задача — пройти как можно дальше и бороться до самого последнего мгновения за шестой Кубок мира в нашей истории. Верю, что этим летом сможем изменить эту ситуацию», — написал Дуглас Сантос в авторской колонке для «СЭ».

Сборная Бразилии не добиралась до финалов чемпионатов мира с 2002 года, когда выиграла турнир в Японии и Южной Корее. На ЧМ-2026 команда начнет выступление 13 июня матчем против Марокко.

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