Дуглас Сантос оценил соперников Бразилии на групповом этапе ЧМ-2026

Капитан «Зенита» и игрок сборной Бразилии Дуглас Сантос в авторской колонке для «СЭ» высказался о группе национальной команды на чемпионате мира-2026.

«Уже в группе нас будут ждать три очень сложных соперника. Марокко традиционно показывает качественный футбол на последних крупных международных соревнованиях, у шотландцев отличная физподготовка, а Гаити точно постарается проявить себя наилучшим образом. А вот по плей-офф конкурентов загадывать не стоит — нужно уверенно идти от матча к матчу и показывать свою силу в каждом из них», — написал Дуглас Сантос в авторской колонке для «СЭ».

Сборная Бразилии сыграет в группе C чемпионата мира-2026 с Марокко, Шотландией и Гаити. Первый матч команда проведет 13 июня против Марокко.

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