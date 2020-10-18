Игрок «Тамбова» стоял за линией офсайда, но Казарцев засчитал его гол. Почему?

На 57-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Тамбов» (0:2) правильно поступила бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым, который впервые работал в РПЛ за последние два с половиной месяца.

Рефери и его второй ассистент Николай Богач показали хорошее взаимодействие и засчитали гол Александра Карапетяна. Нападающий находился за линией офсайда, но помощник судьи принял верное решение, не зафиксировав положение «вне игры». Потому что пас автору гола сделал игрок волгоградцев Сергей Макаров. (Александр Бобров)

Эпизод в матче «Ротор» — «Тамбов».