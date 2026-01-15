«Акрон» подписал полузащитника Аревало

«Акрон» объявил о подписании полузащитника уругвайского «Монтевидео Сити» Кевина Аревало.

19-летний уругваец уже прибыл в расположение «Акрона» на сборах в Абу-Даби. Он выбрал себе 10-й игровой номер.

Контракт Аревало с «Монтевидео Сити» действовал до 31 декабря 2028 года. В сезоне-2025 полузащитник в 15 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро. По данным сайта, контракт с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2030 года.