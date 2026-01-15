«Акрон» подписал полузащитника Аревало
«Акрон» объявил о подписании полузащитника уругвайского «Монтевидео Сити» Кевина Аревало.
19-летний уругваец уже прибыл в расположение «Акрона» на сборах в Абу-Даби. Он выбрал себе 10-й игровой номер.
Контракт Аревало с «Монтевидео Сити» действовал до 31 декабря 2028 года. В сезоне-2025 полузащитник в 15 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро. По данным сайта, контракт с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2030 года.
Источник: ФК «Акрон»
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|27
|
3
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|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
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|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
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|13
|5
|3
|5
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|18
|
7
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|13
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|5
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|17
|
8
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|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
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|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
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|6
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|13-18
|15
|
11
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|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
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|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
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|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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