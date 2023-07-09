Источник: Александр Зуев может перейти в «Сочи»

Полузащитник Александр Зуев ведет переговоры с «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 27-летний футболист ведет переговоры о подписании соглашения с клубом. На какой стадии сейчас находятся сделка, пока неизвестно.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Крылья Советов», но покинул клуб в связи с истечением контракта. Зуев провел за клуб 13 матчей и забил один гол.