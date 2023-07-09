Источник: Александр Зуев может перейти в «Сочи»
Полузащитник Александр Зуев ведет переговоры с «Сочи», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, 27-летний футболист ведет переговоры о подписании соглашения с клубом. На какой стадии сейчас находятся сделка, пока неизвестно.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Крылья Советов», но покинул клуб в связи с истечением контракта. Зуев провел за клуб 13 матчей и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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