Игрок «Краснодара» Сперцян попал в сферу интересов «Фейеноорда»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Фейеноорде».

«В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба — ПСВ и «Фейеноорд». Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», — приводит слова источника Sport24.

Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.