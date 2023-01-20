Корнеев: «Педро — невероятный талант. Но не уверен, что он окажется в «Зените»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о трансферах питерцев в зимнее трансферное окно.

— Уход Ловрена — большая потеря для «Зенита»?

— Деян, конечно, качественный защитник, но все-таки уже возрастной. Было понятно, что «Зенит» не будет продлевать с ним контракт после этого сезона. Так что его продажа в «Лион» — логичная и хорошая работа клуба. Думаю, это не большая потеря для питерцев.

— Приобретенный вместо него 19-летний бразилец Ренан — кот в мешке?

— Пока да, так как он сыграл совсем немного матчей за основу «Коринтианс». Тем не менее видно, что парень с довольно большим потенциалом, интересными качествами. Только время покажет, попал ли «Зенит» с этим трансфером.

— В общем, с ходу он в «Зените» не заиграет?

— Я бы не был столь категоричен. Может и сразу пробиться в основу. Посмотрим, как проявит себя на сборах.

— Летом к питерцам присоединится еще и Ду Кейрос — возможная замена Венделу. О нем что-то можете сказать?

— Пока ничего обнадеживающего не скажу, так как не увидел у него даже близко тех качеств, за счет которых он может заменить Вендела. На мой взгляд, игроки такого уровня есть и в России.

— Еще через два года «Зенит» пополнится нападающим Педро. Парню сейчас 16 лет. В Бразилии его называют одним из самых больших талантов. Имеете о нем представление?

— Да, имею. Он действительно невероятно талантлив! Но это пока очень долгосрочная и туманная перспектива для «Зенита». Не верю, что парень приедет в Россию, если продолжит стремительно прогрессировать в Бразилии.

— Нужен ли «Зениту» сейчас нападающий?

— Считаю, команде Семака необходим универсал, который мог бы сыграть на всех трех позициях впереди. Скоростной игрок с хорошим дриблингом. Мантуан «Зениту» не помощник.