Василенко: «Готов тренировать. Были предложения не только из России»

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко в комментарии для «СЭ» рассказал о своем будущем в тренерской карьере.

«Новый год — новые возможности. Хотелось бы дальше продолжать тренировать, дальше готов работать. Если сейчас предложения от клуба? Все разговоры были еще в прошлом году. Пришлось отказаться от других предложений из-за того, что у меня были переговоры с «Нижним Новгородом». Мы серьезно разговаривали с этим клубом. Сейчас неправильно перечислять клубы, которые предлагали мне работу. Были предложения не только из России, но из Белоруссии и Казахстане. Сейчас там другие тренеры работают», — сказал Василенко «СЭ».

Василенко в сентябре 2020 года стал главным тренером «Факела», который находился в зоне вылета ФНЛ на 17-м месте. Под руководством специалиста воронежская команда по итогам сезона-2020/21 заняла 9-е место, в сезоне-2021/22 вышла в премьер-лигу. Василенко покинул пост главного тренера 6 сентября 2022 года.