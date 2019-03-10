Игорь Захаров: "Шуньич получил от Зе Луиша удар по лицу. Поэтому форвард получил карточку"

Известный в прошлом арбитр Игорь Захаров дал свою оценку эпизода на 83-й минуте матча "Динамо" – "Спартак" (0:1), когда арбитр Евгений Турбин предъявил желтую каторчку форварду красно-белых Зе Луишу.

Во время борьбы с защитником бело-голубых Тони Шуньичем, нападающий отмахнулся от соперника и попал ему рукой в лицо. Предупреждение стало для африканца четвертым, встречу 20-го тура с "Зенитом" он пропустит.

– Факт, что Зе Луиш попал сопернику в лицо, очевиден, другой вопрос, отмахивался он или нет, умышленно бил или нет, – говорит Захаров. – Тут вправе решать судья. Турбин очень хорошо провел игру, несмотря на ряд мелких ошибок. Знаю его давно и был удовлетворен его работой. Отдал бы эту желтую карточку на усмотрение арбитра. Там нет речи о красной. Турбин дал "горчичник, потому что был удар по лицу. Нападающий, который владеет мячом, не имеет право так поступать, рискуя тем самым нанести травму оппоненту.

– "Спартак" может обжаловать карточку?

– Думаю, что никаких шансов у красно-белых нет. Никто не рискнет отменить желтую. Футболисты должны быть аккуратнее, если они знают, что “висят” на карточке. (Арман Мкртчян)