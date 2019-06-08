Игорь Шувалов: "Ведется работа по тому, чтобы сделать из ЦСКА суперклуб"

Глава ВЭБ Игорь Шувалов в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал о планах работы с ЦСКА. Он подчеркнул, что ситуация с кредитом армейцам на строительство стадиона стабильна.

– Мы анализировали ситуацию, – цитирует RNS Шувалова. – У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведется работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения. Арена носит наше имя, мы должны дать ей другое качество.