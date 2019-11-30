Игорь Шалимов: «Все идет насмарку, когда «Ахмат» пропускает такой гол»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Грозном.

Полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия сравнял счет в матче с «Ахматом» на третьей компенсированной минуте.

— Я думаю, что это никто не может объяснить, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Это сложно . Игра была... Что касается нашей стороны, то это мы сделали во многих моментах. Знали, что «Рубин» хорошо контролирует мяч. Игра с нашей стороны была хорошей. Все идет насмарку, когда мы пропускаем такой гол в компенсированное время. Конечно, все расстроены. Теряем два очка.

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