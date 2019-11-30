Игорь Шалимов: «Погрустим два дня и будем готовиться к игре с «Уфой»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов на пресс-конференции после матча 18-го тура чемпионата России против «Рубина» подвел итоги встречи. Игра прошла в Грозном.

— С нашей стороны была хорошая игра, — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата». — Мы ожидали и знали, изучив соперника, что «Рубин» играет в комбинационный футбол. Они хорошо контролируют мяч, не боятся получать его, включая защитников. Защитники на своей половине играют низом. Нам удалось заставить их сбиться на длинные передачи, они делали много длинных передач. Надо отметить, что мы выдали хорошую игру. Ребята выполнили все намеченное, нигде не уступили. Забив гол, мы получили большое преимущество. Знали, что у «Рубина» проблемы — они играют хорошо, комбинационно, но есть проблемы с забитыми голами. Если забиваем гол — нужно было доводить игру до победы. Сейчас все расстроены, настроение убитое. Причина — не знаю. Разберем пропущенный мяч. Второй раз за последние игры такая ситуация. С «Динамо» пропустили на 92-й минуте, с «Рубином» на 92-й минуте. Причем, за пару минуту до этого у нас был почти стопроцентный момент. Выход один на один, не забиваем и получаем. Печально все по результату. По настроению будем прибитые. Ничего, погрустим два дня и будем готовиться к игре с «Уфой».

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