Игорь Шалимов: «Команда находится под большим давлением»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о настрое на матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Команда находится под большим давлением. Нам нужно давать результат и исправлять ситуацию.

Мы будем обороняться и атаковать. Посмотрим, сколько времени будем проводить в атаке, а сколько — в обороне. Это зависит не только от нас, но и от соперника. Посмотрим», — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

Игорь Шалимов стал новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал» 10 августа. На этом посту он сменил Юрия Матвеева.