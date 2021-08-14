Игорь Шалимов: «Команда находится под большим давлением»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о настрое на матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Команда находится под большим давлением. Нам нужно давать результат и исправлять ситуацию.
Мы будем обороняться и атаковать. Посмотрим, сколько времени будем проводить в атаке, а сколько — в обороне. Это зависит не только от нас, но и от соперника. Посмотрим», — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».
Игорь Шалимов стал новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба «Урал» 10 августа. На этом посту он сменил Юрия Матвеева.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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