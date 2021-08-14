Руй Витория: «Спартак» должен дать достойный ответ»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» отметил, что у команды было мало времени на подготовку.

— В подобной ситуации надо изолироваться и сконцентрироваться на работе. Касательно Лиги чемпионов, мы не смогли пройти «Бенфику», — отметил Витория в эфире «Матч Премьер». — Сложный соперник для нас оказался. Сейчас мы сконцентрированы на чемпионате. Готовились. Надеюсь, покажем хороший футбол. Скоро начнется Лига Европы.

— «Спартак» провел больше матчей, это скажется сегодня?

— График был непростой. На восстановления времени не было. После матча с Бенфикой целый день мы летели и тренировки не было. На подготовку было минимальное время. Хотелось бы, конечно, иметь полный недельный микроцикл в подготовке. Ситуация такая, ее изменить нельзя. Уверен, что ребята, несмотря на график, готовы к сегодняшней игре. В любом случае мы должна дать достойный ответ. «Урал» — хорошая команда. Мы верим в свои силы. Уверен, что покажем хороший футбол.