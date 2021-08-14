Руй Витория: «Спартак» должен дать достойный ответ»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» отметил, что у команды было мало времени на подготовку.
— В подобной ситуации надо изолироваться и сконцентрироваться на работе. Касательно Лиги чемпионов, мы не смогли пройти «Бенфику», — отметил Витория в эфире «Матч Премьер». — Сложный соперник для нас оказался. Сейчас мы сконцентрированы на чемпионате. Готовились. Надеюсь, покажем хороший футбол. Скоро начнется Лига Европы.
— «Спартак» провел больше матчей, это скажется сегодня?
— График был непростой. На восстановления времени не было. После матча с Бенфикой целый день мы летели и тренировки не было. На подготовку было минимальное время. Хотелось бы, конечно, иметь полный недельный микроцикл в подготовке. Ситуация такая, ее изменить нельзя. Уверен, что ребята, несмотря на график, готовы к сегодняшней игре. В любом случае мы должна дать достойный ответ. «Урал» — хорошая команда. Мы верим в свои силы. Уверен, что покажем хороший футбол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю