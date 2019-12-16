Игорь Шалимов: «Дзюбе нужно быть спокойнее, не раздражать никого, не выходить ни на какую борьбу»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к оскорбительным кричалкам в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Как относитесь к хейту в адрес Дзюбы? Понимаете, за что его критикуют?

— Речь о всех этих криках? Понимаю, за что критикуют Артема. За прошлое, за то, что ушел из «Спартака», где-то некорректно высказался по отношению к фанатам команды.

Непонятно, когда такое происходит на матчах сборной. Артем ведь был лидером на ЧМ-2018, результат был положительный.

Вообще, у болельщиков свой мир, своя жизнь, они общаются о том, о чем мы даже и не знаем — я говорю о причинах критики Дзюбы. Осуждать их я не буду. Пройдет это, забудется, и все станет нормально. Мы ведь так же и про расизм говорим, в той же Италии подобное происходит. Кричат этим бедным ребятам... Артему тоже кричат, только в иной манере.

Думаю, Дзюбе нужно быть спокойнее, не раздражать никого, не выходить ни на какую борьбу, а просто отпустить эту историю и сделать так, чтобы это быстрее забылось.

— «Отпустить» — это в каком смысле?

— Не высказываться, не идти против огромной армии болельщиков, принявшей такое решение. Пойдешь в штыки — не поборешь.

— В итоговом опросе «СЭ» за 2019 год вы назвали Дзюбу лучшим футболистом. Почему?

— Я назвал пятерых игроков и расставил их по местам. В этом году Дзюба играл ярко, не могу назвать никого, кто был бы ярче. Голами, голевыми передачами, игрой за сборную, высказываниями. (Сергей Егоров)

Полное интервью Игоря Шалимова можно прочитать здесь.