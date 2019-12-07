Игорь Шалимов: «Ахмат» сегодня играл медленно"

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0). По словам специалиста, команде не хватило движения.

— Плохая игра с нашей стороны. Пропуская первым в матче с «Уфой», осложняешь себе игру, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Они обороняются количеством. Взломать низом сложно. Но двигались мы на самом деле мало. Были проблемы перейти на чужую половину. Мы играли медленно сегодня.

Начали плохо. Разминались, говорили, что надо агрессивно начать... Мы не должны терять мячи на своей половине. Натиска у «Уфы» особого не было.

Во втором тайме сделали замены, Мбенг вышел неплохо. Но «Уфа» играла неплохо по результату. Мы сбились на длинные передачи, многие из них были неточными.