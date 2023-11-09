Гунько ответил, готов ли рассмотреть предложения от клубов РПЛ

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько ответил на вопрос, открыт ли он для предложений из России.

«На данный момент я сконцентрирован на работе в «Урарту», у меня контракт. Если будет какое-то предложение, мы будем обсуждать его с президентом клуба Джеваном Крикоровичем Челоянцем», — цитирует тренера «РБ Спорт».

47-летний специалист возглавляет «Урарту» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат и Кубок Армении.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак-2» и был исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Спартака».