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Сегодня, 20:19

Колыванов — об уходе Геркуса из «Торпедо»: «Когда результата нет, всегда кто-то виноват»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал новость об отставке Ильи Геркуса с поста президента московского клуба.

«Это внутренние какие-то вопросы. Сложно сказать, почему так быстро клуб и президент расстались. Возможно, не нашли общий язык. Когда результата нет, всегда кто-то виноват. Может, в трансферное окно что-то не доработали, может, что-то не получилось.

Еще перед началом чемпионата я говорил, что «Торпедо», после того как вышли с Бородюком в РПЛ, должны были усиливаться. Я не знаю, чего они ждали по прошествии 6-7 туров, команда начала валиться. Начали искать в том числе и замену тренеру. Третьего тренера за сезон меняет команда. «Торпедо» кого-то взяли в зимнее трансферное окно, но догонять всегда тяжело. Особенно когда находишься в непростой ситуации, на последнем месте. В премьер-лиге нужны качественные футболисты, чтобы быть на уровне», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

Сегодня, 22 февраля, стало известно о том, что Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта. На этом посту его сменит Ярослав Савин.

По итогам 17 туров «Торпедо» идет на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-vozmozhno-gerkus-i-torpedo-ne-nashli-obshii-yazyk-kogda-rezultata-net-vsegda-kto-to-vinovat-229983/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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П
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