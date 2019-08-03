Судья Федотов: "Нарушение Понсе - красная, фол Гулиева - розовая карточка"

Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".

Нападающий Эсекиэль Понсе был удален с поля после столкновения с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь. Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку.

– Другого варианта здесь не могло быть. Это использование чрезмерной силы. Когда футболист угрожает безопасности другого игрока – он должен быть наказан красной карточкой, – сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". – Не важно, видел он или нет соперника. Это красная карточка.

Бригада судей сработала слаженно. Скорее всего, помощник подсказал, что был удар прямой ногой. Главный арбитр мог увидеть только конечную фазу, согнутую ногу – и это бы ввело его в заблуждение. Бригада сработала хорошо. Если бы не было прямой ноги и открытых шипов, если бы пытался всячески избежать столкновения с вратарем – здесь могли бы еще поговорить по желтой карточке.

То, что мы видим по картинке – это красная карточка. Слава богу, что у вратаря со здоровьем все хорошо. Он вытягивал руки вверх, и все, что у него на корпусе – все открыто. Все органы. Представляете – влететь шипами по печени!

Гулиев очень сильно рисковал в подкате (на 32-й минуте хавбек "Спартака" получил предупреждение за грубую игру в центре поля), он всячески убеждал, что сыграл в мяч. Ему повезло, что он попал в голеностоп. Бригада тоже хорошо разобралась. Гулиеву не нужно рассказывать, как он сыграл. Это розовая, розовая карточка. Если бы удар пришелся выше (по ноге) – не пришлось бы вообще разговаривать, как и когда он сыграл (это уже удаление).

Встреча "Спартак" – "Динамо" проходит на стадионе "Открытие Арена". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры.

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"Спартак" – "Динамо": Понсе врезался в Шунина и получил красную карточку